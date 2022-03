A Bajai SZC Türr István Technikum két csapata a második helyet szerezte meg. Ezzel az eredménnyel jogot szereztek arra, hogy részt vegyenek az Eurostat által meghirdetett európai statisztikai versenyen is.

A 11 és magasabb évfolyamok kategóriájában Aladics Vivien és Lengyel Bernadett 12. c osztályos, valamint Bodnár Anna és Tamás Antónia 11. c osztályos tanulók, a 9-10 évfolyamosok kategóriájában pedig Rittgasser Evelin, Riczman Daniella, Rozumberski Nóra és Várda Szilvia 10. c osztályos tanulók versenyeztek. A tanulók felkészítését Tóthné Ádám Barbara tanárnő vezette.