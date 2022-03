A szakemberek és az ügyfelek is örültek a fejlesztésnek

A barátságos és immár szépen berendezett központban Temesvári Ágnes, a családtámogató szolgálat vezetője vezette körbe a meghívott vendégeket és a sajtó munkatársait. – Március 1-jével kezdte meg itt működését a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ. A költözés nagy kihívás volt, de úgy gondolom, kollégáimmal összefogva nagyon jól sikerült megoldanunk. Hálás vagyok nekik és a városvezetésnek is, hogy mindezt lehetővé tették számunkra – mondta Temesvári Ágnes.



Hozzátette: a szolgáltatások nem változtak, ugyanúgy biztosítják többek között az ingyenes családterápiát, jogi segítségnyújtást, pszichológusi segítséget, kapcsolattartást – csak immár sokkal jobb, mondhatni méltó körülmények között tudják fogadni az ügyfeleket. És ami nem mellékes, a központ munkatársai is jobb feltételek között dolgozhatnak, mint eddig a Fecske utcában.

– A családoknak barátságosabb környezetet tudunk biztosítani a kapcsolattartásra, a szobák mellett a kert és a sportpályák is a rendelkezésükre állnak. Ügyfélfogadó irodáink is kibővültek, így egyszerre több ügyféllel tudunk foglalkozni – folytatta Temesvári Ágnes. Kiemelte, hogy tágas közösségi terem is van a központban, és esetkonferenciákat is szervezhetnek egy erre kialakított szobában.

A távlati terveik között pedig sok gyermekprogram szerepel.

Temesvári Ágnes hozzátette: az ügyfelek is jól fogadták a változást, örülnek a szép környezetnek. Noha már nem a városközpontban vannak, de a Rudolf-laktanyát tömegközlekedéssel is jól meg lehet közelíteni, az autók számára bőven van ingyenes parkolóhely.