– Mi a kezdetektől fogva hatan képviseljük a Fidesz–KDNP-t a testületben. Ez a frakció ennyi főből áll és így is marad. Mi az egyik vagy a másik csoport véleményétől függetlenül saját álláspontot fogalmazunk meg minden egyes városi kérdésben. A jövőben is így történik majd. Amiről azt gondoljuk, hogy a bajai lakosoknak a javára válik, természetesen támogatjuk. Erről szól a munkánk is, hogy a bajaiakat képviseljük a testületben. Egyébként belharcokban nem szeretnénk részt venni, sem egyik, sem másik oldalon. Ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert elő szokott fordulni, hogy a közösségi oldalakon próbálják különböző kommunikációs csavarokkal egyik vagy másik oldalt összemosni a Fidesszel, és ezt mi nagyon nem szeretnénk, ha fennmaradna ez a gyakorlat.