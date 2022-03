Hagyomány a településen, hogy a szokásostól eltérő módon rendezik meg a március 15-ei rendezvényt. 1848 métert futnak szimbolikus, jelképes értelemben, mindenki az ereje szerint. A sportos program előtt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából szervezett programot hétfő délelőtt tartották az általános iskola udvarán. Az ünnepi műsort követően Zsigó Róbert államtitkár mondott beszédet, aki Széchenyi István szavaival köszöntötte a jelenlévőket: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

Mint azt a honatya hangsúlyozta ezen a napon minden esztendőben nemzeti lobogó leng intézményeinken, és kokárdával a ruháinkon is örömmel jelezzük: egy nemzethez tartozunk mindannyian.

Forrás: Márton Anna

– A márciusi ifjak felelős minisztériumot akartak, évenként tanácskozó országgyűlést, szabad sajtót, törvény előtti egyenlőséget, valamint a politikai foglyok szabadon bocsátását. Azt, hogy „Legyen béke, szabadság és egyetértés!” Fontos hangsúlyoznom, hogy mi is ezt akarjuk! – fogalmazott Zsigó Róbert. Hozzátette, kell még tennünk ezért, mert ezt az utat idegen hatalmak többször is megszakították. Ilyen volt az első világháború utáni trianoni békediktátum és a második világégést követő szovjet elnyomás is. Mi azonban mindig kiálltunk az érdekeinkért, összefogtunk 1848-ban, 1956-ban, legutóbb pedig 2010-ben is, hogy megakadályozzuk hazánk tönkretételét. Most, szűk egy hónap múlva újból döntenünk kell az irányról. Sokan hiszünk abban, hogy a megkezdett út helyes, a kitűzött irány pedig további jó eredményeket hozhat. Ezt a hitet azonban meg kell erősítenünk, különben elveszíthetjük mindazt, amiért együtt harcoltunk. Vagyis, ha előre megyünk azon az úton, amely Magyarország további gyarapodása, a családok további erősödése felé vezet – mondta köszöntőjében Zsigó Róbert.

Végezetül, Jókai Mór szavaival zárta beszédét: „…a szabadságot, hazát, nemzeti nagyságot nem adják ingyen az istenek. Kincsekért kincseket adtunk. De ezek a kincsek nem vesznek el soha: megmaradnak utódainknak, maguktól tovább nőnek.”