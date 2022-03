A pénteki bemutatón megismerhette a közönség a helyi értéktárba felvett Nagy Péter és fiai borászat tevékenységét is. Elhangzott, hogy Nagy Péter családi borászata Magyarországon elsőként alkalmazta gazdaságában a grúzok több ezer éves hagyományát: a cserépedényekben, azaz kvevrikben történő borkészítést. Péter egészen a szőlőkultúra őshazájáig, a Kaukázusig utazott, hogy megismerje az ősi módszert, amit az UNESCO a világörökség részévé nyilvánított. A jászszentlászlói borászok az egyre inkább uniformizálódott borvilágban egy sajátos színfoltot teremtettek. A borászat helyszínét jelentő móricgáti tanyán korábban is több generációra visszanyúló szőlészeti-borászati tevékenység folyt. A Nagy család az épületek megőrzését, felújítását, vagyis a helyi épített örökség védelmét is fontosnak tartja. Tevékenységük mintaadó példa a családi méretű, természetes, kézműves borászkodásra, mely vendéglátással és turizmussal is kiegészül.

Nagy Simon borász és Mészáros László, a helyi értéktár vezetője. Fotó: Vajda Piroska