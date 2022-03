A díjátadás után következett a névadó ünnepség. Az új egészségügyi központot a település korábbi háziorvosáról, dr. Sebestyén Lászlóról nevezték el, aki közel négy évtizeden át dolgozott a jakabiak egészsége érdekében.



Dr. Sebestyén László 1966 októberében pályakezdőként lett Jakabszállás orvosa és hivatását haláláig betöltötte. A kiterjedt tanyavilág embert próbáló feladatot jelenthetett számára. Évtizedekig működtette egyedül, felesége segítségével a kézi gyógyszertárat, hogy ezzel is a betegek helyzetét könnyítse, és a mielőbbi gyógyulásokat segítse elő.



Már a községbe kerülésétől kezdve aktívan bekapcsolódott a helyi közéletbe. Tanácstag lett, majd 1990-től képviselővé választotta a lakosság. Az Egészségügyi Bizottság Elnökeként és a Rehabilitációs Bizottság Elnökeként is a helyi lakosság helyzetének javításán munkálkodott.



Munkájában, közéleti szereplésében mindig a jobbítani akarás, az egyenes, határozott megnyilvánulás jellemezte. Sokat tett azért, hogy a Jakabszállás minél tisztább, rendezettebb, egészségesebb legyen. Közel négy évtizedes orvosi pályafutása során a község egyik markáns személyiségévé vált, aki feladatát nagy áldozathozatallal és emberszeretettel – többek között a tartalékos katonák iránti figyelmességgel – végezte. Dolgozott, még halála előtt pár hónappal is, mindig a betegek gyógyításáért élt.



Az emléktáblát felesége, dr. Sebestyén Lászlóné és Sebestyén Zsolt leplezte le a család nevében.



A rendezvény további részében dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun megyei önkormányzat alelnöke osztotta meg ünnepi gondolatait. Kiemelte: dr. Sebestyén László példaértékű életútját, aki nemcsak a betegekért, de a településért is sokat tett. Majd Ferenc pápa és Viktor Frankl gondolatain keresztül rámutatott, mennyire fontos, hogy az embereknek legyen célja még ebben a beteg világban is. Ráadásul nagyon fontos az is, hogy milyen környezetben tudunk gyógyulni. Hozzátette: Jakabszálláson most egy nagyon szép környezet fogadja a betegeket, mely hozzájárulhat a lelkükön keresztül, hogy mielőbb meggyógyulhassanak.



Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke hangsúlyozta: Jakabszállás egy élhető település, melyről nagyon sok kedves emléket őriz az elmúlt évtizedekből. A falu az a településforma, mely élhető és életrevaló. Ő maga fővárosiként már gyermekként nagyon szeretett nagyszüleihez járni falura. S most a pandémia is megmutatta, mennyivel több lehetőséget nyújt egy falusi életforma. Jakabszállás nagyszerű hely, ahová egyre többen költöznek ki a nagyvárosból. Ez az épület pedig egy újabb helyi összefogás eredménye.



Az újonnan kialakított egészségügyi központot Szécsényi Attila katolikus plébános szentelte fel, majd a nemzeti színű szalagot – rendhagyó módon – több mint húszan vágták át, mindazok, akik részesei voltak annak, hogy elkészülhetett e szép épület.