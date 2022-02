– Településünk nagy kiterjedésű tanyás résszel rendelkezik. A külterületeken több mint háromszázötvenen élnek. A tanyagondnoki szolgálatot 2010 után az előző vezetés megszüntette, annak ellenére, hogy a szolgáltatásra továbbra is nagy szükség volt. Önkormányzatunk mindent megtett annak érdekében, hogy a külterületi lakosok ne szenvedjenek hiányt. Igény esetén gondoskodtunk az idősek orvoshoz, oltópontra való szállításáról, a bevásárlásról, a gyógyszerek kiváltásáról. A tavalyi évben, kihasználva a kínálkozó lehetőséget, a település képviselő-testülete úgy határozott, hogy újraindítja a tanyagondnoki szolgálatot. Sikeresen pályáztunk a kilencszemélyes Ford Transit típusú kisbusz beszerezésére, amiben már kerekesszékes rögzítési pont is található. Találtunk egy olyan embert is, aki elvállalta a feladatot. Höss Károly képzése az év elején fejeződik be. A tanyagondnok a képzettség megszerzését követően márciustól rendszeresen látogatja a külterületen élőket – tájékoztatta portálunkat Gubacsi Gyula, Fülöpszállás község polgármestere.