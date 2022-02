A család egyik kedvence az úgynevezett orosz királynő: a piros bogyót aranysárga csíkok díszítik. Ez a fajta nemcsak mutatós, de nagyon finom is – érvelt László, aki azt is elmondta, hogy a vetőmagot is maguk termesztik, csak az újdonságokat vásárolják. Amit kipróbáltak és jónak ítéltek, azoknak a magját tovább szaporítják.