A kunszentmiklósi versvándor a Petőfi-emlékévből is ­kiveszi a részét, a 200 éve született költő emlékére 200 előadást szeretne tartani hazánkban és a Kárpát-medence magyarlakta területein. Több helyszínre is elviszi a Szabadságharc – Arany és Petőfi ­barátságának két éve című színpadi játékot, melyet Kálló Béla Jászai-díjas színművésszel, rendezővel közösen mutatnak be.