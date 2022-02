Hét elején a Gázló utcán a kisposta mellett, illetve a Szabadkai utcán dolgoztak a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. (KVÜ) munkatársai. Előbbi helyszínen azért, mert a postára érkezők közül sokan nem az épület mögötti parkolót vették igénybe, hanem – csak hogy megspóroljanak egy ötvenméteres sétát – a posta melletti kis utcában, az úttest mellett álltak meg. Emiatt a sarkon lévő ház előkertjének jelentős részén kikopott a fű, majd később jobb híján térköveket raktak le.

A helytelen parkolási gyakorlatot kívánta megszakítani az önkormányzat, ezért poller­oszlopokat helyeztetett ki az előkert védelmében.

A Szabadkai utcán pedig azért volt szükség erre a megoldásra, mert egyes sofőrök a járdát is használva fordultak meg, ami nyilván a gyalogosok biztonsága szempontjából nem egy barátságos manőver. Szerdán a Hírös Agóra előtt, a Deák Ferenc térnél is dolgoztak a KVÜ munkatársai: itt ugyan voltak oszlopok, de valaki(k)nek sikerült kimozgatniuk, noha ezeknek az a funkciója, hogy megakadályozzák a behajtást a főtérre. Ezért most újra lebetonozták őket.