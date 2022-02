Ennek keretében a Lajosmizse Klímabajnok Osztálya cím elnyerésére hirdettek versenyt a szervezők a lajosmizsei általános iskola felső tagozatos tanulói számára szerdán. Az összes felsős osztályba szemléletformálási szakértők látogattak el, és a környezetvédelemről, a hulladékgazdálkodásról, a globális felmelegedésről tartottak foglalkozást, majd a fiatalok is beszéltek arról, hogy mit tudnak a klímavédelemről és mit jelent az számukra. A gyerekek klímavédelemmel kapcsolatos tesztet is kitöltöttek, a zsűri az értékelésnél figyelembe vette a jó válaszok számát és a kitöltés idejét is. Minden évfolyamból egy osztály nyeri majd el a Lajosmizse Klímabajnok Osztálya címet, és a nyertes osztályok a fényszennyezésről szóló előadáson vehetnek részt a Kecskeméti Planetáriumban. A szerdai versenyen több, mint 400 diák mérte össze tudását.