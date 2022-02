– Tavasszal már birtokba vehetik a gyerekek az új játszóudvart. Emellett nagy örömünkre szolgált az is, hogy a felelős állattartás elősegítése érdekében kiírt pályázaton is nyertünk közel másfél millió forintot. Ezenkívül kommunális eszköz beszerzésére is nyertünk támogatást, minikotrógépre, egy traktor mögé rakható fűnyíró adapterre és egy kisebb méretű beton- és téglamorzsoló gépre kaptunk közel 15 millió forintos támogatást.

Az Új sor és a Zrínyi utca felújítására közel 30 millió forintot nyertünk, ahol 2350 négyzetméternyi útburkolat újulhatott meg.

Járdaépítésre, -felújításra is hívtunk le támogatást, szintén a Magyar Falu Programból, ötmillió forintot, ebből a Hunyadi utca egy szakasza újulhat meg, térköves járdát kapnak az ott élők – sorolta az elöljáró.