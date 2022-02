Szombaton 16 órakor pedig következik a jubileumi hangverseny az iskola dísztermében,

ezen a jelenlegi tanárok volt diákjaikkal fognak zenélni, olyan tanítványokkal, akik időközben már szép karriert futottak be akár itthon, akár külföldön, vagy esetleg most kezdték el ígéretes pályafutásukat. Különlegesnek ígérkezik a gordonkazenekar műsorszáma, hiszen ha minden a tervek szerint alakul, közel harmincan lesznek egyszerre a színpadon, de az ütősök is szép létszámú együttest alkotnak majd. A hangversenyen természetesen játszanak majd a szakgimnázium legújabb tanszakairól, a gitár és a szaxofon tanszakról kikerült volt növendékek is. A hangverseny egy félórás szünettel este 7 óráig fog tartani, majd ezt egy állófogadás követi.