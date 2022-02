Galériával 1 órája

Átadták az orgoványi bölcsődét

Ünnepélyes keretek között adták át szombaton a Bodza Bölcsődét Orgoványon. A település vadonatúj intézménye még február 1-én nyitotta meg kapuit az apróságok előtt. A három csoportszobás, 36 férőhelyes és csaknem 700 négyzetméter alapterületű épület építési munkálatai szeptember első felében fejeződtek be, ezt követően építették be a berendezési tárgyakat és a játékok nagy részét. A három csoportszoba mellett vizesblokkok és szociális helyiségek kaptak helyet a létesítményben és a csoportszobák előtt egyenként 60 négyzetméteres teraszt is kialakítottak. Az új intézményben integrált nevelés is folyik, tehát a sajátos nevelési igényű gyermekek számára is helyet kínálnak.

Horváth Péter

Szombaton adták át az új bölcsődét Orgoványon. Fotó: Bús Csaba

Mint arról annak idején beszámoltunk, Orgovány 2019-ben több mint 299 millió forintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán, melyre további 40 millió forint ráemelést kapott a település a növekvő költségek fedezésére. A 339 milliós támogatáson felül közel 20 millió forint önerőt biztosított az önkormányzat, melyet jelentős részben a játékok beszerzésére, az udvar megfelelő kialakítására és a biztonsági feltételek kiépítésére fordították. A tereprendezési munkálatok 2020 tavaszán kezdődtek, amikor lebontották az óvoda mellett álló Kölcsey utcai használaton kívül álló régi épületet, majd decemberben indult az új ingatlan kivitelezése. Munkahelyteremtő beruházás volt, a bölcsőde 11 főnek biztosít új munkahelyet, ebben a gondozónők, dajkák és a technikai személyzet is szerepel.

A tervezést a Green Building Kft., a kivitelezést az SP Hungary Kft. végezte. Forrás: Bús Csaba

Az átadáson Gál Szilvia, Orgovány polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. A polgármester hangsúlyozta, hogy társadalmunkban nagy felelősség van az önkormányzaton, ugyanis az intézményi ellátás megteremtése a feladatuk. – Olyan intézményeket kell működtetnünk, ami leginkább szolgálja a gyermekek fejlődését. Ami megnyugtató a szülőknek, hogy gyermekük jó helyen, jó körülmények között és jó kezekben legyen, amíg ők dolgoznak – mondta Gál Szilvia. A polgármester hozzátette, hogy a kistelepüléseken tapasztalható az elvándorlás, a csökkenő lakosságszám, s az átlag demográfiai adatok Orgoványra is érvényesek, de ugyanakkor a településre jellemző a születésszám növekedése. Ez teremtette meg az igényt a három csoportszobás új bölcsőde megvalósítására, segítve a szülők munkába való visszatérését. Gál Szilvia köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a pályázat megvalósulásában, kiemelve a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programot irányító hatóságát, Lezsák Sándor országgyűlési képviselőt, a TOP-pályázatokat koordináló Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot, valamint cégeket és magánszemélyeket is.

A Bodza Bölcsőde átadása Fotók: Bús Csaba

Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntőjében elismerő szavakkal illette Orgoványt, nem csak a fejlesztés megvalósulásáért, hanem a település szépségéért, rendezettségéért, a nagyközség egyedi imázsáért, majd tolmácsolta Lezsák Sándor és Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke üdvözletét. Mák Kornél kihangsúlyozta: az elmúlt időszakban addig soha nem látott számban adtak át a TOP-programban iskola bővítéseket, óvodai és bölcsődei fejlesztéseket, ami a férőhelyek iránti örvendetes igényről tanúskodik.

– Ez azt mutatja, hogy egyre többen vagyunk. Ez településeink és nemzetünk megmaradásának alapvetése és kívánom, hogy mindig azzal foglalkozzunk, hogy oktatási, nevelési intézményeket bővítünk – mondta az alelnök, majd hozzátette: erre szolgál a TOP-program, melynek egy újabb hétéves ciklusa kezdődött, amiben mintegy 100 milliárd forint jut Bács-Kiskun megyére, annak településeire.

A köszöntők után a helyi felekezetek vezetői megáldották és megszentelték az új épületet, ezt követően a vendégek megtekintették a létesítményt, amit a kicsik műsora tett emlékezetessé. A köszöntők után megáldották és megszentelték az új épületet. Fotó: Bús Csaba

