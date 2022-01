Szintén unikum a különlegességek között is Werbőczi István Corpus Juris Hungarici-je, ami az eredeti 1514-es törvénytár bővített kiadása 1696-ból. Mindezek mellett megcsodálhat a látogató egy gyönyörű, gót betűkkel nyomott latin-német nyelvű kézi lexikont, vagy Benyovszky Móric útleirásait 1790-ből. E könyvcsokorban szerepel Ráday Pál, II. Rákóczi Ferenc kancellárjának temetésén elmondott beszédeket tartalmazó kötet 1735-ből. A könnyedebb művek is helyet kaptak a tárlat korpuszában, úgy mint A Képes budai szakácskönyv 1885-ből, vagy a Magyar Kurír című lap összefűzött példányai. Történelmi munkák is képviseltetik magukat. Kazy Ferenc jezsuita szerzetes és történelem professzor A magyar királyság története 1601-től 1637-ig című összefoglaló kötetét 1737-ben adták ki Nagyszombaton, Gróf Gvadányi József Magyar Lovas Generális: A’ világnak közönséges históriája pedig 1796-ban került ki Wéber Simon Péter pozsonyi nyomdájából. Látható még több országgyűlési jegyzőkönyv a 18. századból, illetve 19 századi énekes könyv és biblia, valamint Pázmány Péter prédikációi 1768-as kiadásban. Korabeli tankönyveket is kiállítottak a szervezők, többek között számtankönyv, magyar nyelvtanító könyv és gyermekeknek szóló természetkönyv is helyet kapott a ritkaságok sorában.