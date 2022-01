Az elnök elmondta, hogy folyamatos kihívást jelent a polgárőröknek a fokozódó illegális migráció is. – A határ menti egyesületek a rendőrséggel együtt rendkívüli munkát végeznek a migráció elleni harcban. Előfordulhat, hogy a rendőrség rendkívül eredményes munkája dacára a migránsok mégis hazánk területére lépnek. A mélységi területeken működő egyesületek polgárőrei is több illegális határsértőt tartanak vissza és adnak át a rendőrségnek – mutatott rá Fekecs Dénes, hozzátéve, hogy mindez illeszkedik alaptevékenységükbe, ami a rendkívüli terheket hordozó rendőrség segítése a közterületek biztonságának fenntartásában. Az elnök hangsúlyozta, hogy kiváló együttműködést folytatnak a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal, illetve a határrendészeti kirendeltségekkel és a kapitányságokkal. Fekecs Dénes elmondta, hogy amikor nyáron a pandémia átmenetileg engedett szorításából, több mint 400 megyei polgárőr vett részt a Mórahalmon megtartott Országos Polgárőr Napon, ahol több megyebeli polgárőr munkáját is elismerték. – A megyei polgárőrnapot ugyan nem tartottuk meg idén, de ha az elképzeléseink valóra válnak, 2018 után ismét megyénkben rendezhetjük meg az Országos Polgárőr Napot – mondta a megyei elnök.