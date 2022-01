A kocát Kovács Sándor irányításával darabolták fel, aki társaival a böllértudásuk mellett bemutatták a hagyományos disznóvágás mozzanatait is. A reggeliként fogyasztott sült hagymás vér mellett továbbra is szépen fogyott a jóféle házi pálinka, de emellett a hangulatról az Öttömösi­ ­Citerazenekar tagjai is gondoskodtak, akik végigmuzsikálták a délelőttöt. – Hurka, kolbász és pecsenye készül ­belőle, a pörköltnek való húsból pedig toroskáposztát készítünk gerslivel, valamint friss töpörtyűvel kínáljuk a vendégeket – avatott be a feldolgozás részleteibe Kovács Sándor.