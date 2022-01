Csankovszki Tibor, tagintézmény-vezetőtől megtudtuk, a pályázat részeként a diákoknak motivációs levelet kellett írni, melyben megfogalmazták, hogy miért is szeretnének Dubajba menni, mit szeretnének megnézni, illetve be kellett mutatniuk Dubait és a világkiállítások történetét is.

A pályázók közül három diák nyerte el az utazás lehetőségét,

amelyért cserébe folyamatos élménybeszámolót várnak majd tőlük az itthon maradtak, hazaérkezésük után pedig az iskolaújság részére is beszámolót kell írniuk.