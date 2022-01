Az időközben Tolna megye közgyűlésének alelnökévé is megválasztott Zsikó Zoltán ügyvezető közművelődési feladatokra is befogta a céget, mivel ide csatolták a művelődési központot. Bár a dr. Magóné Tóth Gyöngyi 2019-es távozása óta ideiglenes megbízásokkal vezetett intézmény a KIKK kötelékébe került, lesz külön vezetője, ahogy a könyvtárnak is van. A cég utolsó 2021-es sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy már felmerült elképzelés az új igazgató személyével kapcsolatban.