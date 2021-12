A szakmai zsűri tagjainak nem volt könnyű dolga. A színvonalas, mozgalmas és igen sokféle témát feldolgozó képek, grafikák, irodalmi alkotások közül kiválasztani a legjobbakat egy egész délutánt igényelt. A pályázók több szempontból közelítették meg a tűzoltói hivatás bemutatását, különböző beavatkozásokat örökítettek meg rajzaikon. Az erdőtűz oltása örök téma, lakóépület tüzének oltása és állatmentés bemutatása is a kedvencek között volt. Az emberi élet mentése, igen élethűen több rajzon is megjelent. Készültek a megelőzés fontosságát kiemelő alkotások is. A színek kavalkádja, a meseszerű megjelenítés, vagy a valóság már, már teljes mértékű visszaadása egyaránt megjelent a művekben. A megyei pályázat védnöke Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes megyei igazgató, a Bács-Kiskun Megyei Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. A megyei bíráló bizottság elnöke Gyapjas János tű. ezredes, igazgatóhelyettes volt. A bizottság elnöke és a bizottság tagjai – Szabóné Bognár Anikó, a Cifrapalota vezetője, Mészáros Zsófia, pszichológus és Faragó Miklós, műsorvezető-szerkesztő (Gong FM) – hosszas egyeztetést követően az alábbiak szerint döntött: