– Az indulás előtt sokszor éreztem azt, amikor ültem egy helyben, hogy görcsölök valamin. Semmi okom nem volt rá, de mindig feszült voltam. Most ez a feszültség feloldódott és sokkal nyugodtabb vagyok. Vannak dolgok, amik miatt régebben rögtön felkaptam a vizet, de most már nem. Próbálom kizárni a stresszt az életemből. Próbálok mindig a megoldások felé fordulni, és főleg nyugodtan. Igazából rossz dolog nem történhet, erre gondolok. Valahogy mindig, minden jól alakul. Az utam során is, amikor nagyon eláztam a Zemplénben, nem sokkal később egy gyönyörű panoráma tárult elém. Szóval egy negatív élmény után mindig jön egy pozitív. Az utamon volt olyan is, hogy reggel vizes bakancsot kellett húznom a fájó lábamra, de akkor is tovább tudtam menni, most is kibírom a nehéz dolgokat. Ez többször eszembe jut – részletezte.