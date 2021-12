Jenei Barna ezredestől megtudtuk, az alapkiképzés november 4-én kezdődött, a Covid-helyzet ugyan okozott nehézségeket, de ezeket áthidalták, köszönhetően a kiképzők és az újoncok állhatatosságának és lelkiismeretességének. Voltak olyan harcászati gyakorlatok is, ahol a már megszerzett szakmai tudás mellett az egyéni kreativitásukat, az ügyességüket és a fizikai rátermettségüket is megmutathatták a katonák. A harminchét újonc a honvédség különböző alakulataihoz kerül, de a legtöbben Kecskeméten maradnak.Jenei Barna ezredes a jelentkező hölgyek nagy arányára vonatkozó kérdésünkre úgy válaszolt: ma már mindennapos dolog, hogy a nők is előszeretettel érdeklődnek a katonai pálya iránt. Nemcsak azért, mert „divat” lett, hanem a katonai toborzók is fel tudják kelteni érdeklődésüket a hivatás iránt. Mint mondta, a nők a legtöbb esetben ugyanolyan vagy hasonló teljesítményre képesek, mint a férfiak.