Á. Fúrús János polgármester örömmel számolt be arról, hogy a temető régi drótkerítését is sikerült kicserélni. – Az urnás temetkezések iránt megnövekedett az igény, így a nemrégiben elnyert 5 millió forintból épülhetett fel egy újabb urnafal – mondta el a községvezető, aki hozzátette: kicserélték a halott­hűtőt, illetve napelemes kandeláberek kerültek a temető új részébe, ahol térköveztek is. Utóbbi munkára 3 millió forintot költöttek.