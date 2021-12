— Mária vállalta a kockázatot, az akadályt, hogy bejárja ezt az utat és végig hordozza a gyermeket. Mária azzal a tudattal indul el, hogy szükség van rá. Az ő szolgálatára szükség van. Ez ugyanúgy igaz ma is. Közeledik, jön felénk Mária, ma is hordozza a Megváltót és ma is ugyanígy az ő szolgálata által örömünk beteljesül. Nem csupán arról szól, hogy egy csoda történt, hanem annak az öröme, hogy Isten működik. Isten úgy működik, hogy közel van hozzánk ma is. Karácsonyunk azért van, mert azt ünnepeljük, hogy Isten emberré lett, egy lett közülünk, közénk jött. Az én örömöm abban legyen teljes, hogy működik az én életemben, működik az én városom életében , működik az én hazám történetében. Nem csak a múltban, hanem most is. Ennek a jelét szeretnénk mi is megtapasztalni és ennek a jelét szeretnénk otthonunkba haza vinni. Ennek a teljességét szeretnénk karácsonykor megélni. Annak a teljességét, hogy Isten azért jött hogy velünk legyen — mondta Szűcs Tibor plébános prédikációjában.