Fülöp Attila először általánosságban szólt a hazai foglalkoztatottságról, mellyel kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt 10 évben mintegy egymillióval nőtt a munkavállalók száma. A legnagyobb, 150 százalékos növekedés a legnehezebb munkaerőpiaci helyzetben lévő szegmensben, a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató területeken tapasztalható.

Mint fogalmazott, növelt támogatással szeretnék fenntartani ezt a jótékony folyamatot, ami több szempontból is hasznos. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának bővítése egyrészt gazdasági potenciált jelent, másrészt leszámolás a kontraproduktív baloldali segélyezéspolitikával, továbbá ez egyben közösségteremtő felelősségvállalást is jelent.

Ezen az úton tovább járva újabb állomáshoz értek és megalapították az Érték Vagy! díjat, ami a megváltozott munkaképességű foglalkoztatás fontosságára hívja fel a figyelmet.

A díjra olyan foglalkoztatókat, szolgáltatókat és magánszemélyeket lehet jelölni január 5-ig, akik sokat tettek ezért a fontos ügyért.

A jelölés folyamata megtalálható az ertekvagykonferencia.hu honlapon, a díjat a január 27-én Budapesten, a Bálnában megtartandó Érték Vagy! Konferencián adják át.

Schamschula György vezérigazgató beszédében hangsúlyozta, hogy mint Magyarország második legnagyobb munkáltatójának, nekik is felelősségük van abban, hogy foglalkoztassanak megváltozott munkaképességű munkavállalókat és segítsék őket a pályán maradásban.

Ennek érdekében a Magyar Postán is elindult egy program, amivel a megváltozott munkaképességűek megtartását célozzák, így ők elfogadó, segítőkész közegben dolgozhatnak. Ezért az EMMI-vel stratégiai megállapodást írtak alá és több társadalmi szervezettel is együtt dolgoznak. Mint fogalmazott, a szervezet kiemelt kérdésként kezeli a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, jelenleg kétszázan dolgoznak a postánál országosan, idén 20 új belépő csatlakozott, és a Kecskemét 1. számú Postán is hárman végzik így munkájukat.

A vezérigazgató kihangsúlyozta: a hozzáállás jelentősen előmozdítja a fogyatékossággal élő dolgozók ügyét, melyet büszkén képvisel a posta.

Fülöp Attila államtitkár (jobbra) a kecskeméti postán beszélt az új díjról Fotó: Horváth Péter

Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere hangsúlyozta, hogy egy települési önkormányzatnak is felelőssége a munkavállalók elhelyezkedésének segítése. A város által működtetett Kecskeméti Foglalkoztatási Kft.-ben 43 megváltozott munkaképességű dolgozó végzi a munkáját, és az állami támogatáshoz az önkormányzat több mint 50 millió forint támogatást is hozzátesz.

Ezenkívül még egy foglalkoztató civil szervezet alkalmaz 25 munkavállalót, ehhez mintegy nyolcmillió forint támogatást juttat a város. A Mozgáskorlátozottak Egyesületét is támogatja az önkormányzat és az alpolgármester hangsúlyozta, hogy üdvözlik a díjat, ami az anyagi támogatás mellett az ugyanolyan fontos erkölcsi elismerést közvetíti.

A sajtótájékoztatót követően az államtitkár a kecskeméti posta megváltozott munkaképességű dolgozóival beszélgetve ismerte meg jobban feladataikat.