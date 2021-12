- Katonaként kötelességüknek érezzük az egészséges életmód fontosságára felhívni az ifjak figyelmét. Közel áll hozzánk a sport, mert az egyenruha felöltéséhez az egyik feltétel a fizikai alkalmasság, és mert évente kötelezően felmérik az állóképességünket, amihez muszáj edzettnek maradni. Ezért minden nap tapasztaljuk a testedzés áldásait, amit a fiatalok számára is igyekszünk közel hozni, mindezt most egy rendhagyó, színesebb sportágban próbáltuk megtenni - mondta Gáldonyi Sándor őrnagy, az iroda vezetője és egyben az esemény kommentátora. - Ez tulajdonképpen egy nulladik állomás, mert jövőre szeretnénk egy kadét fekvenyomó kupát elindítani, és a versennyel a diákok fogadókészségét mértük fel - indokolta a kezdeményezést Gáldonyi őrnagy. Az érdeklődéssel nem volt baj, messze túlszárnyalta az iroda elképzelését: több mint 45 fiatal regisztrált az eseményre és menet közben a tanárok is kedvet kaptak ahhoz, hogy a rúd alá feküdjenek. A verseny frenetikus hangulatban telt, a tornatermet megtöltötték a szurkoló diáktársak.