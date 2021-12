Az országgyűlési képviselő " target="_blank" rel="noopener noreferrer">Facebook oldalán arról számolt be, hogy a beruházás egy újabb fontos lépés megyénk még jobb megközelítése, a főváros gyorsabb és biztonságosabb elérése irányában. Mint mondta, a teljes mértékben hazai forrásokból megvalósuló beruházássorozat kedvező hatásai már is megmutatkoznak, a gazdasági élet területén is, de szintén nagyon lényeges, hogy a közlekedés biztonságosabbá és gyorsabbá vált.

Dankó Béla elmondta, nagy várakozás előzi meg az új szakasz átadását

Fotó: Jenei Péter