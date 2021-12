2019 tavaszán lakossági fórumot hívtak össze a széchenyivárosi önkormányzati képviselők, hogy ismertessék a Széchenyi sétányon található közösségi ház és fiókkönyvtár, valamint az épület melletti tér, park tervezett felújításának részleteit, kikérve a lakók véleményét, ötleteit. Idén tavasszal pedig elindulhatott végre a munka.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán 117,4 millió forintot nyert el a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft., ezt önkormányzati forrással kiegészítve közel 200 millió forint állt rendelkezésre a tér megújítására, melyet a közbeszerzési eljáráson nyertes Mega-Sped Kft. végzett el.

A lesüllyesztett térrész közepén egy kis színpadot emeltek ki, amely kisebb műsoroknak, koncerteknek adhat helyet. Engert Jakabné alpolgármester még a munkálatok megkezdésekor elmondta: szeretnék, ha a tér élettel telne meg, és helyi amatőr zenekarok, színjátszókörök itt lépnének fel.

Az új térkő burkolatot kapott téren gumi félgömböket és süllyesztett trambulint is elhelyeztek, megújultak a járdák is, de új zöld szigetek kialakításával több lett a zöldfelület, és fákat is ültettek.

Új padokat, kukákat, sőt sakkasztalokat is kihelyeztek és ivókutat is létesítettek.

A tér határán lévő árkádsor tartószerkezetét átfestették, a burkolatot műfűre cserélték és ide is került egy-egy fészekhinta és hintaágy.

Boros Gábor, a KVÜ ügyvezetője kiemelte: nagyon vigyáztak a fákra, az egészséges egyedeket mind meghagyták.

A környezettudatosság jegyében három darab 14 köbméteres esővíztartály került a tér alatt a földbe, ezek a közösségi ház tetőfelületéről összegyűjtött csapadékvizet tárolják majd, és nyáron automatikus öntözőrendszer biztosítja belőlük a növényzet szükséges vízellátását.

Mindenki kapott finomságokat a Mikulástól Fotó: Bús Csaba

Az első rendezvényt hétfőn délelőtt meg is tartották a téren: a Mikulás városjáró körútja során erre járt, nagy örömet okozva a színpadon felállított fenyőfát díszítő iskolásoknak és kisgyerekeknek.

A rendezvényen jelen volt Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és dr. Salacz László országgyűlési képviselő is.

A térhez kapcsolódó munkálatok folytatódhatnak majd, ugyanis uniós finanszírozású pályázaton a város forrást nyert a széchenyivárosi közösségi ház felújítására. Ez érinti majd a könyvtár épületrészét is, az épület kívül-belül teljesen megújul, kicserélik a nyílászárókat és a külső-belső burkolatot. A közösségi házban a tervek szerint a minimum 80 négyzetméteres nagy közösségi helyiség mellett két 20-20 négyzetméteres kisebb teret is kialakítanának. Az épület akadálymentesített lesz és beépítenek egy liftet. Az épület régen pártirodának otthont adó részét a református egyház fogja üzemeltetni, de az egész tér és épület egységes arculat mentén készül el.