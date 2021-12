Az ÖkoPont épületében teljes kapacitással és kibővített nyitvatartással működő Covid-mintavételi állomáson csaknem minden előjegyzett személy pozitív tesztet produkál. A bő egy hónapja újraindított tesztelést ismét a kalocsai mentők végzik, de már orvostudományi egyetemen és egészségügyi főiskolán tanuló hallgatók is segítik a munkájukat. Rájuk fért az önkéntesek támogatása, nagyon sok ugyanis a beteg, így a hét minden napján dolgoznak, és most már mobil mintavételt is végeznek.

Matos Zoltán mintavételi feladatokat koordináló mentőtechnikus felidézte, hogy a nyári leállás után no­vember 2-án nyitották újra az ÖkoPontot és a hajtás azóta sem csitult, így nagyon hálás azoknak az egészségügyi képzésben részt vevő kalocsai, uszódi, szakmári, hajósi, vagy éppen dusnoki önkénteseknek, akik kiegészítik a csapatot. Nekik köszönhető az is, tette hozzá, hogy a mobil mintavétel szintén újraindulhatott a kalocsai járásban, ehhez a héten egy szolgálati személygépjárművet is a rendelkezésükre bocsátottak.

– Nagyon kimerítő munka, hiszen már nem is kilenckor, hanem egy órával hamarabb nyitunk, és a hét minden napján, egészen addig bent vagyunk, amíg jönnek a páciensek – mondta Matos Zoltán.

A nap elején kapott listán csak a tényleges létszám egy részét, az időpontra előjegyzett betegeket látják, hiszen napközben még érkeznek azonnali tesztelésre küldött személyek is.

– A technikai feltételek adottak hozzá, hogy megoldjuk az azonnali mintavételeket. Ha például egy orvos feltölt egy beutalót a felhőbe, az néhány perc múlva megjelenik nálunk, és akár fél-háromnegyed órán belül el tudjuk végezni a mintavételt is – vélekedett a mentőtechnikus, aki pontos számokat, vagy arányokat nem árulhatott el, kérésünkre úgy becsülte, hogy 10 mintavételből 8–9 mutat pozitív eredményt, tehát a gyanús tünetekkel hozzájuk küldött betegek szinte mindegyikéről helyesen feltételezte az orvos, hogy koronavírussal fertőzött.

Önszorgalomból nem reprezentatív kutatást is végeznek. Mindenkinél rákérdeznek, hogy felvette-e valamelyik Covid elleni vakcinát. A kapott válaszok igazolták a félelmeiket: a hozzájuk küldött betegek körében 95 százalék felett van az oltatlanok aránya, és legnagyobb részük egyértelmű tünetekkel érkezik.

Az ÖkoPont nem csak helyből, hanem az egész megyéből fogad betegeket.

A városon kívülről Kiskőrösről, Soltvadkertről, Dusnokról, Soltról, vagy éppen Tassról érkeznek páciensek, de ottjártunkkor éppen egy szalk­szentmártoni férfi tesztjét próbálták elintézni, mert a háziorvosa csak egy kinyomtatott beutalót nyomott a kezébe. Ahelyett, hogy hazaküldték volna, addig telefonáltak, míg a dokumentum fel nem került az EESZT-be.

A mintavétel a tavaszi gyakorlattal megegyező módon folyik: a mentők fertőzöttnek tekintenek mindenkit, akinek már a gyorstesztje pozitív, és PCR-vizsgálatnak is alávetik azokat, akiknek a mintája nem mutatja ki a koronavírus jelenlétét. A betegeken elvégeznek néhány alapvizsgálatot, például szaturáció-, pulzus- és légzésszámmérést is, illetve felvezetik a nevük mellé a vezető tüneteket, amelyek alapján tesztelésre utalták be őket.