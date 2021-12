– A járvány sajnos most is itt van velünk, a védekezés most is nagyon fontos. A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 12 sportágban 1700 gyermek sportolását biztosítja, akikkel 120 szakember foglalkozik, az a feladatunk, hogy minőségi és biztonságos körülményeket biztosítsunk nekik a szakmai munkához. Ez a támogatás nagy segítséget nyújtott számunkra abban, hogy stabilizáljuk a szakemberek munkáját, illetve biztosítsuk a versenyzők számára a megfelelő felkészülést, illetve ennek köszönhetően adhatjuk át ezt az erősítő termet is, mely emeli a munka színvonalát a terület növelésével és a higiéniai szabályok biztosításával – mondta Ivkovicné Béres Tímea, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője.