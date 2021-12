Kisebb számban kék vércsék is élnek errefelé, viszont költésre alkalmas vetési varjú telepből nincs túl sok – írja az mme.hu. Az első kék vércsék számára megfelelő odútelepeket 6-7 évvel ezelőtt helyeztek önkéntesek segítségével, amelyben Szász László munkáját ki kell emeli. Az eredmények a területek egy részén biztató volt. Ismerve a faj állományának ingadozását, kellett várni pár évet az értékeléshez. Az utóbbi időszakban két mesterséges ládákból kialakított telepen alakult ki stabil állomány (4-7 pár, Kunszentmiklós és Apaj környéke), ami területi viszonylatban jónak mondható. Ezek mellett több varjútelep is bővült, amelyek megürült gallyfészkeit szintén előszeretettel használják a kék vércsék. Utóbbiak esetében nincs pontos adat, mivel ezek ellenőrzése sok esetben nem kivitelezhető komoly zavarás nélkül. Néhány magányosan költő párról is volt tudomásuk. Fontos megemlíteni, hogy a kék vércse telepesen költő faj, amelynek bizonyítottan nagyobb költési sikeressége „közösségben”, mint szoliter módon.

Vörös vércse fészekalj leesett tetejű szalakóta odúban

Fotó: Lendvai Csaba / mme.hu