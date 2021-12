Őskori időutazásra invitálja az egykori Téglavető a Madaras környékére kirándulókat. Az országosan védett természeti emléknek minősülő Madarasi Téglavető földtani képződmény területén ugyanis a jégkorszak végén, világszinten is az egyik legvastagabb, mintegy 11 méter magas löszös rétegsor alakult ki. A löszfalban a jégkorszaki ember táborhelyének elszenesedett maradványait (például zsákmányállatok csontjait) és pattintott kőeszközöket tártak fel a régészek. Megtalálták itt a gyapjas orrszarvú, ősbölény, gyapjas mamut, jávorszarvas maradványait is, ugyanis ebben az időszakban Madaras vidékén is a hajtóvadászat volt az egyik legeredményesebb módja a nagy egyedszámú csordák becserkészésének – írja hivatalos oldalán a Kiskunsági Nemzeti Park.

Fotó: Balázs Réka / knp.hu