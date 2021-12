Kérdésünkre kifejtette: a korlátozás külső személyek számára be- és kijárási tilalmat is jelent, magyarán a hozzátartozók és ismerősök a korábbi járványhullámok idején hozott zárlathoz hasonlóan nem léphetnek be a szociális központ épületeibe, és onnan nem vihetik ki az időseket, például rokonlátogatásra. Enyhítés ugyanakkor az, hogy a csomagküldés lehetőségével továbbra is élhetnek, ám a központ hangsúlyosan kéri a romlandó élelmiszerek mellőzését, hiszen az összes beérkező csomagot fertőtleníteniük kell, így akár három napba telhet, mire a lakók kézhez kapják a nekik szánt küldeményeket.