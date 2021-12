A mintegy százezer négyzetméteren épülő beruházás része lesz egy termál- és élményfürdő, a városi uszodában kap helyet egy harminchárom méter hosszú, huszonkét méter széles úszómedence, s épül egy tanmedence is. A külső részen épül egy szabadtéri strand is kempinggel, továbbá kutakat is fúrnak.