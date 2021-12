– Nagypapám zongoraművész volt, így óvodáskoromtól én is zongoráztam. A gimiben aztán átnyergeltem gitárra, Szekszárdon játszottam néhány rockbandában. Kecskeméten először egy karácsonyi ünnepségen ugrottam be a városi bíróság zenekarába. Jól szólt, sikerünk is volt, évekig zenéltünk együtt. Aztán mindegyikünknek gyermeke született, volt olyan tag, aki Kecskemétről is elkerült. Nem tudtunk eleget próbálni, fejlődni, így végül megszületett a kényszerű közös döntés, hogy abbahagyjuk. A fő hobbink az utazás, ha megtehetjük, olasz vagy spanyol városokat járunk be egy kisebb társasággal. Rengeteget járok színházba, itt van családi kötődés, hiszen a feleségem a szervezési iroda vezetője. Két gyermekünk van, kisebb fiam még sok energiánkat leköti, nagylányom egyetemista.