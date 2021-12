Egyetlen bevételük az ápolási díj, mert fia, Maximilien beteg. Polineuropátiának hívják azt a betegséget, amikor az agyon és a gerincvelőn kívüli idegek károsodnak, ami mozgásszervi problémákhoz, majd bénuláshoz, végül halálhoz vezethet. Ebben szenved Maximilien. Ezt valószínűleg az okozta, hogy a fiú oxigénhiányosan született. Olyan, mintha izomsorvadással küzdene, valamint a szellemi fejlődését is hátrányosan befolyásolta, ami most is hanyatlik, ezért teljes ellátást igényel és nagy fájdalmak között tud csak felállni. Mivel Ágneséket a sors bevezette az erdőbe, Maximilien nem járhat speciális iskolába, mert az iskola autója nem tud bemenni érte, így mindenki házhoz kötött.