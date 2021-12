– Igazi futballidő van, szokták mondani – kezdte köszöntőjét a szeles időben Zsigó Róbert. – A futball az a sportág, amely a legtöbb gyereket és a legtöbb embert megmozgat, legyen az szurkoló, sportoló. Éppen ezért fontos, hogy azok, akik ezt a sportot űzik, megfelelő körülmények között tudják ezt megtenni. Többször volt alkalmam elmondani, Sükösdön is, hogy a kormány egyik legfontosabb célja az volt az elmúlt esztendőkben, hogy a vidéki településeket fejlesszük. Tesszük ezt azért, hogy azok, akik ezeken a településeken élnek, ők is megfelelő körülmények között tudják igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az önkormányzat, az állam biztosít. Nem véletlen, hogy olyan fejlesztéseket tudtunk megvalósítani, mint amilyen a művelődési ház és a községháza felújítása. Elkezdődött a lakodalmas ház felújítása, az orvosi rendelőt is rendbe tudtuk hozni. A kétszáz éves templomot is felújítottuk, két hete adtuk át.