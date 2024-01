Mint arról már mi is beszámoltunk, december utolsó napján megrongálták a dunavecsei Mária szobrot. A rendőrség a tettes elfogása érdekében nyomozócsoport állított fel. A rongáló abban bízhatott, hogy tettét nem látta senki, de a rendőrök adatgyűjtésének köszönhetően nem maradt ismeretlen – számolt be a vármegye rendőrsége. Mint írták: a térfigyelő kamerák felvételein a nyomozók látták, hogy egy férfi követte el a rongálást, és a testalkatán kívül a hozzávetőleges magasságát is megállapították. Ezután a település valamennyi kamerafelvételét ellenőrizték a rendőrök. A férfiról készült videókat a kunszentmiklósi rendőrkapitányságon dolgozók és a város polgárőrei is megnézték, mindezt annak reményében, hátha ezen minimális információkból nyomra bukkannak. – Az egyik kunszentmiklósi rendőr javaslata alapján egy dunavecsei családhoz mentek a kollégáink. A nyomozati munka eredményeként kiderült, az ott élő férfi gyanúsítható a december 31-ei rongálással. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság.