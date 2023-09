A vádlott a két héttel ezelőtti előkészítő ülésen elismerte a gyilkosságot, de azt tagadta, hogy előtte bántotta a nőt. A pénteki tárgyaláson nem tett vallomást. A bírónő több vallomást is felolvasott. Egyebek mellett az iskolai szociálpedagógus arról beszélt, hogy a fiú azt mondta neki, hogy embert szeretne ölni. Az iskolapszichológusnak pedig arról számolt be, hogy 100 ember megölése vezet a megüdvözüléshez. Egy ismerőse vallomása szerint a fiúnak volt egy halállistája. Ügyészi kérdésre, hogy ki szerepelt a halállistáján, név szerint felsorolta azokat, akik az iskolában bántották. A fiú azt is elmondta, hogy az édesanyja a lista első helyén szerepelt. Várhatóan november elején születhet ítélet az ügyben, mert a bíróság szakértőt rendelt ki annak megállapítására, hogy a fiú bántalmazta-e az anyját, mielőtt megölte vagy a testén található zúzódásokat az esés miatt szerezte, mint ahogyan azt a vádlott állítja.

Korábban helyszíni információk alapján írtuk, hogy a helyiek elmondták: a nő új élettársával és gyerekeivel csak nemrég költözött a faluba, így legtöbben még csak látásból ismerték őket. A fülöpjakabi önkormányzat akkor kiadott közleménye szerint a bűntény előtt néhány hónappal költözött a faluba a család Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből munkavállalás céljából.

Azonban több embernek is feltűnt, hogy hetedik osztályos fiúgyerekük nehezen találta a helyét a közösségben. Ritkán járt iskolába, fiatal kora ellenére dohányzott, egyesek szerint pedig már ránézésre is kifejezetten agresszívnak tűnt.

– Az anyja vette neki a cigit, akivel a gyerek többször is csúnyán beszélt – mondta el a helyi vendéglőben dolgozó fiatal nő.

Az iskola előtt többen beszélgettek az esetről, elmondták, hogy ismerték a fiút látásból, egy osztállyal alattuk járt, és már elsőre is ijesztőnek tűnt nekik.

– Az egész gyerek olyan furcsának tűnt, már a tekintete is agresszív volt. Beismerem, hogy amikor először megláttam, megijedtem tőle, bár nem beszéltünk sokat. Októberben költöztek ide, úgy tudom, van egy testvére is. De azt hallottam, nem szívesen lakott itt – mondta el akkor egy lány.

Az ügyészség a vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.