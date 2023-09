A Kiskunhalasi Kutyamentő Egyesület számolt be a közösségi oldalán a hirtelen jött cicaszaporulatról, ami igencsak meglepte a városháza épületében működő pékség dolgozóit, hiszen korábban maximum egy vagy két macska flangált csak a városházi udvaron, ők is valószínűleg a szemközti bérházból látogattak át időnként egerek után kutatva.

A keservesen nyávogó kismacskákat a pékség dolgozói gyűjtötték össze egy ládába, szám szerint nyolcat, megetették és megitatták őket, majd egy árnyékos biztonságos helyet kerestek a számukra. Egy kilencedik cicát nem sikerült megfogni, valahol most is az épület zegzugos részein bujkálhat. Elterjedt, hogy valószínűleg a hétvégi szüreti forgatagban csempészte be valaki a kölyköket a nyitott városházi udvarra, a városi rendészet köztéri kameráinak felvételeit átnézve azonban eddig nem találtak arra utaló gyanús körülményt, hogy valaki oda vihette a kiscicákat. Ellentmond ennek a szóbeszédnek az is, hogy állítólag az egyik üzlet udvarra néző biztonsági kamerájának felvételén az látható, hogy az anyamacska egyenként hordta oda a kölyköket.

Egyelőre nem tisztázott, hogy kerültek a városházi udvarra.

A Kiskunhalasi Kutyamentő Egyesület Facebook-posztjában arról számolt be, hogy önkénteseik tele vannak ideiglenesen befogadott kismacskákkal, ezért nem tudják elhelyezni őket sehova. Az egyesület vezetői arra kérték a halasiakat, hogy aki teheti, és érez kellő felelősséget az állatok iránt, és megteheti, az fogadjon örökbe egyet a cicakölykök közül. A felhívásra meglepően sokan jelentkeztek, így hétfőn késő délutánra valamennyi cicának lett gazdája, volt, ahova több is került.

A városháza illetékesétől megtudtuk, hogy amennyiben mégis csak arra utaló körülmény merül fel, hogy valaki szándékosan helyezte el a kismacskákat, és hagyta őket a sorsukra, valamint beazonosítható az elkövető, akkor a megteszik a szükséges jogi lépéseket, nem maradhat büntetlenül az eset.