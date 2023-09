Ilyen is egyszer történik egy életben: a rendőrség biztatására iszunk jófajta ágyas barackpálinkát azért, hogy aztán volán mögé üljünk, és még csak meg sem bírságolnak. Persze nem a forgalomban, hanem csütörtök délután, a forgalomtól elzárt homokbányai Füredi Autósiskola tanpályáján. Még mielőtt azt gondolnánk, hogy profilt váltott a hatóság, le kell szögeznünk, ennek épp az ellenkezője igaz: azért hívták meg a helyi sajtó képviselőit a védett körülmények között zajló, valódi ittas vezetésre, hogy széles körben beszámoljunk tapasztalatainkról, miként változik a vezetési és döntési képességünk vérünkben az egyre több alkohollal. A rendőrség egy sajnálatos és hosszan tartó aktualitás miatt szervezte meg az eseményt: a megyében évek óta nem akar csökkenni az ittas vezetések és az abból fakadó balesetek száma. Csakhogy az elején lelőjük a poént: a mi tapasztalataink bizony egybevágnak a rendőrség több évtized alatt felgyűlt ismeretével. Ittasan vezetni nem életbiztosítás, és talán egy ideig megússza az ember részegen a volán mögött, de ez egyszer biztosan visszaüt – és hogy ez elsőre egyáltalán nem olyan egyértelmű.

Első látszatra egyszerűnek tűnt a feladat

A feladat látszatra egyszerű volt: azon bójával kirakott hatállomásos tesztpályán kellett háromszor végigmenni egy Skodával, amit a rendőrség is használ az autóvezetőik képzésére. És persze mindezt a lehető legrövidebb idő és legkevesebb hibapont, vagyis feldöntött bója mellett. Minden kör előtt egy újabb féldecis pálinka nehezítette a pontos és gyors vezetést. Farkas Attila törzszászlós, a megyei főkapitányság balesetmegelőzési előadója az egyes menetek még előtt jól meg is szondáztatott bennünket.

Először gyalog jártuk végig a pályát, memorizálva a különböző feladatokat és a sorrendiséget, majd egy gyors nullás szondáztatás után a józan kör következett, ami arra volt jó, hogy nagyjából meglegyen a térkép a fejünkben. A feladatok között szerepelt kétféle szlalomozás, garázsba beállás, melynek területét vasrudakkal határolták, egy kalodának nevezett, szűk területre való beállás és ott ipszilonban megfordulás, és egy kikerüléses feladat. Már a józan tanulókörön is mérik az időt, és mindenki igyekszik az ismeretlen autóval, az alig ismert pályán a leggyorsabban körbemenni, ekkor még érzékeinek teljes birtokában. Ezután lecsavartuk az első feles barackot, és körülbelül 10 percet vártunk a következő szondáig. Az egyik kollégának 0,07 ezrelék lett a légalkohol szintje, a magamé nulla.

– Gyorsan felszívódott az alkohol a száj nyálkahártyáján. Ekkor már felszívódik a gyomorból a véráramba, de nem kimutatható a szonda által, majd bizonyos idő elteltével ismét megjelenik az alkohol a nyálban és újra mérhető szondával. Hiába nem mutatja ki a szonda, az az ital már a vérben van és kifejti hatását a vezetőre – kommentálta a csak számomra meglepő értéket Farkas Attila, hozzátéve, hogy a légalkohol durván a véralkohol értékének felét teszi ki. Az áruházakban kapható polgári szondákat pedig felejtsük el, ha az a szándék, hogy azzal kontrollálnánk az alkohol felszívódását egy görbe estén, mielőtt autóba ülnénk. Egy féldeci pálinka 10 perc alatt enyhe bizsergést okoz a fejben, amikor megjött az a fura lebegő érzés, szálltam be az autóba. Ez egy olyan mennyiség, amit másfél-két óra, mire feldolgoz a szervezet, testsúlytól és egyéni adottságoktól, illetve „edzettségtől” függően. Mi ennél jóval többet iszunk az esemény végére.

Megágyaztunk a hibáknak és a következő pálinkának is

Az ágyas nedű megágyazott a hibáknak, rögtön az elején elrontottam a szlalomgyakorlatot, és kezdhettem újra a nekifutást. Fejemben az egy atmoszféra nyomással úgy döntöttem, hogy minden mindegy, akkor inkább nyomom neki. Az eredmény 21 másodperc mínusz a próbakörhöz képest, és a tévesztés mellett egy feldöntött bója. Jöhetett a második pálinka, és kellő idő elteltével már 0,07 ezreléket fújtam. Mire az autóba ültem, éreztem, hogy szétkúszik a testemben az ital: a figyelmem lebegett, a mozdulataimat másképp érzékeltem, a gondolkodásom kissé megváltozott. Mivel ez egy kis háziverseny is volt köztünk, újságírók között, a motivációm a jobb idő elérésére nőtt – az elfogyasztott ital mennyiségével arányosan. Az előzőnél is jobban nyomtam neki és több mint fél percet javítottam. Az idő jó, az összesítés nem, mert két bóját is feldöntöttem, és egyet sem észleltem. Ha észleltem is volna, akkor is kevésbé érdekel.