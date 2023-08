A tolvajok összesen öt darab, nyomás alatt lévő csapot szereltek le. Szemtanúk láttak a temetőben őgyelegni két gyanús alakot úgy este 6 és fél 7 között, akik sietve odébálltak, ha valaki feléjük nézett. – Miután értesítést kaptunk munkatársunk kiment a helyszínre, de mire elzártuk a rendszert, már nagyon sok víz kárba veszett – mondta el érdeklődésünkre Csomor Katalin, a Szigü Temetőüzemeltető Kft. helyi kirendeltségvezetője.

A temetőben tíz helyen lehet vizet vételezni, ám a cégnél úgy döntöttek, hogy kedd estére a megmaradt csapokat is is leszerelik, nehogy visszatérjenek a tolvajok. Megtették a rendőrségi feljelentést is és remélik, hogy a kamerafelvételek alapján azonosítani tudják a tetteseket, akik vélhetően a réz miatt lopták el a csapokat. A ronglási kár mintegy 35–40 ezer forintra tehető, míg az elfolyt víz mennyisége elérheti a 15 köbmétert. Az eset nagy felháborodást váltott ki a temetőt látogató hozzátartozók között. Az ellopott csapokat már pótolták, s mind a tízet lehet használni.