A rendőrök ajánlásokat is megfogalmaztak, hogy mire kell ügyelni a szabad vízben történő fürdőzés során. A figyelmeztetések ellenére még mindig gyakran nem tartják be azt, hogy ne fürödjenek teli gyomorral, étkezés után egy-két órát várni kell. Alkoholos állapotban vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt és felhevült testtel sem tanácsos vízbe mártózni. Mint fogalmaztak: az úszni nem tudó felnőtteknek, illetve gyermekeknek mindenképp, de a jól úszóknak is célszerű a mentőmellény vagy a mentőgallér használata. A víz alatti akadályokra is érdemes odafigyelni, de arra is, hogy a fürdőző ne ússzon, és ne bukjon a víz alá ugrásra kijelölt területen. A rendőrök figyelmeztetnek arra is, hogy lehetőleg egyedül senki ne ússzon, fontos a bójákat figyelembe venni. Ha valaki örvénybe keveredik, és az lehúzza, ne kapálózzon, hanem az illető vegyen egy nagy levegőt, és hagyja, hogy az örvény levigye a mederfenékre, onnan oldalirányban elrugaszkodva tud belőle kiúszni.