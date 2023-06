Szerda este az egyik izsáki családi házba ment be egy ismeretlen elkövető, aki az ott lakó sértett kezéből – az állapotát kihasználva – kivette a telefonját, és elszaladt. Az adatgyűjtés során az izsáki rendőrök hamar beazonosították a kifosztással gyanúsítható fiatalt, akit csütörtökön el is fogtak. Az izsáki fiatalkorút őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A fiú több vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítható – írja a police.hu.