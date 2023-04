Egy arcát eltakaró férfi lépett be az egyik dohányboltba és egy fegyvernek látszó tárggyal megfenyegette az alkalmazottat, hogy adja át a bevételt. Ennek eleget tett a sértett, akinek a telefonját, a dohánybolt berendezéséhez tartozó távirányítót és kulcscsomót is magával vitte a rabló. A nyomozók a térfigyelő kamerák segítségével beazonosították a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 23 éves Baranya vármegyei férfit, aki ellen tíz elfogatóparancs volt érvényben. A kecskeméti rablás miatt is elfogatóparancsot adtak ki ellene, majd nem sokkal később felmerült, hogy a keresett személy külföldre menekült, így európai és nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene. A körözésnek köszönhetően Németországban fogták el a férfit, akit tavaly novemberben hoztak vissza Magyarországra, ahol őrizetbe vették és letartóztatták. Az ügy nyomozása befejeződött és és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek – közölte a rendőrség.