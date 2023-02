A Kecskeméti Törvényszék közleménye szerint a két férfi régóta ismerték egymást. Az 56 éves férfinél alkalmi munkákat végzett a sértett és többször is elszámolási vitájuk keletkezett. 2017. április elején a vádlott a sértettet egy jól fizető munka ürügyével a saját tanyájára költöztette és 10 ezer forint előleget adott neki. A férfinek egy bedeszkázott ablakú, áramellátás nélküli sötét szobában kellett laknia, ahol lepedője és párnája sem volt, a tisztálkodást egy lavórban kellett megoldania. A férfi kérte, hogy éjszakánként engedje ki, ám a szobájának ajtaját úgy rögzítette, hogy azt belülről nem lehetett kinyitni, ezért a sértett többször is egy flakonba vizelt. A sértett telefonját a vádlott elvette és csak engedéllyel hívhatott bárkit, mialatt a vádlott ezt felügyelte.

A vádlott a sértettet „csicskájának és kurvájának” nevezte, mindenhova elkísérte. Így a hozzátartozóit is csak felügyelet mellett látogathatta.

Az átadott 10 ezer forint összegű tartozás ledolgozására hivatkozva erőszakkal és fenyegetéssel munkára kényszerítette. A vádlott a tanya épületében és a gépkocsijában szúró és vágó eszközöket tartott, amelyek a sértettben félelmet keltettek. A sértettet napi szinten bántalmazta (pofozta, ütötte), időnként eszközzel is.

Többször is azzal fenyegette, hogy megöli, keresztül lövi, levágja a fejét.

Ezt helyezte kilátásba az esetleges szökése esetére is. Mindezen túlmenően a sértettnek a vádlottat masszíroznia is kellett, továbbá házimunkák elvégzésére is kényszerítette a vádlott. A sértett végső elkeseredésében 2017. augusztus 13-án megszökött és egy távolabb eső házban segítséget kért. A vádlott elfogását követően a sértett továbbra is rettegett a vádlottól, majd 2019. április 19-én öngyilkosságot kísérelt meg, amelyet követően egy nappal később elhunyt.

Az ítélet nem jogerős, ugyanis az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és a védője a felmentés érdekében fellebbezést jelentett be, amit a Kecskeméti Törvényszék fog elbírálni.