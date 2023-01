A helyszínre érkező rendőrök körülnéztek és megállapították, hogy a társasház nyitott ablakán jutott be a lépcsőházba a tolvaj, a szúnyoghálót kibontva. Ezután a padlástérre mehetett, megbontotta a tetőt, majd átmászott a férfi erkélyére, melynek nyitva volt az ajtaja. A rendőrök elkezdték keresni a tolvajt és pár órán belül el is fogták a férfit. Az ellopott holmikat is megtalálták, és maradéktalanul visszaadták a tulajdonosának. A 31 éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki a lopás miatt, ügyében a vizsgálatot befejezték és vádemelést javasolnak.