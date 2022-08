Rendőrségi akció zajlott csütörtök reggel a belvárosban, ahol az egyik Kossuth utcai háztömb előtt fékezett több rendőrautó. Egyenruhások és a civilruhás nyomozok lepték el az épületet és a mögötte lévő parkot. Az rendőrök azért vonultak ki több egységgel is, mert bejelentést tett a rendőrségre az egyik lakás tulajdonosa, hogy otthonában egy váratlan vendéget talált. A rendőrség közlése szerint az elkövető a tetőn keresztül, egy nyitott erkélyajtón át jutott be a lakásba. Az idegen férfi észlelve, hogy a tulajdonos felébredt, a lakásban összegyűjtött zsákmánnyal azonnal odébb állt.

A sértettnek a telefonjával azonban még sikerült fotót készítenie a menekülő elkövetőről, valamint a város térfigyelő kameráinak köszönhetően több felvétel is készült róla, így az egyenruhásoknak több fotó is rendelkezésre állt a keresett férfiről. A rendőrök nemcsak az utcán, hanem a ház tetején is próbáltak a férfi nyomára akadni, a kutatásban a Készenléti Rendőrség egyik drónja is segített.

Csütörtöki információink szerint a Csipke Hotel parkolójában is volt egy rendőrségi akció, ahol egy férfit vettek őrizetbe az egyenruhások, akkor még nem lehetett tudni biztosan, hogy a keresett személy fogták el ott a rendőrök. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság péntek délelőtt kiadott közleménye azonban meg erősítette ezt az értesülésünket, a hivatalos tájékoztatás szerint a feltételezett elkövetőt végül az egyik helyi szálláshelynél találták meg a rendőrök. Nemcsak a gyanúsított, hanem az ellopott értékek is előkerültek, így azokat vissza is adták a nyomozók a tulajdonosának. A 31 éves moldáv férfit kifosztás miatt őrizetbe vették a rendőrök, akik kezdeményezték letartóztatását.