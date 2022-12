Mint arról korábban mi is beszámoltunk, egy fiatalt párt vettek őrizetbe a Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai tavaly szeptemberben lopás vétség megalapozott gyanúja miatt. A rendőrök úgy sejtették, hogy a duó javarészt kerékpárlopásokra „szakosodott” és gyanújuk beigazolódott, amikor kihallgatásukon ők maguk is beismerték a bűncselekmények elkövetését – számolt be róla a rendőrség.

A sorozat tavaly nyáron kezdődött: a megyeszékhely több pontjáról – társasházakból, melléképületekből és kerékpártárolókból – tűntek el a kétkerekűek, de több alkalommal babakocsiknak is nyoma veszett. Ugyan az értékeiket rendszerint lezártan hagyták magukra gazdáik, a tolvajokat ez sem tartotta vissza, levágták a lakatot.

Olyan is előfordult, hogy lenyomták egy parkoló autó ablaküvegét és mindent elvittek belőle, amit csak bírtak. Zsákmányuk között szerepelt a kalaptartó, hangszórók, rádió, kevés apró pénzt és egy napszemüveg.

Egy másik kocsiból az akkumulátort szerelték ki, ráadásul az ablaktörlő lapátját is letörték. Volt ahol csak rongáltak, de nem loptak semmit. Ugyanis a kórház egyik üvegajtaját törték be, a kár 100.000 forintra rúgott. Az egyik szórakozóhelyre is besurrantak, innen hangfalakat vittek el.

A párost a kamerafelvételek és az adatgyűjtések alapján hamar beazonosították a nyomozók. Annak érdekében, hogy mielőbb rendőrkézre kerüljenek, elfogatóparancsot adtak ki ellenük, ami eredményesnek bizonyult. A 22 éves férfit és 18 éves kedvesét 2021. szeptember 22-én őrizetbe vették és kihallgatták a lopásokkal kapcsolatban. A páros beismerő vallomást tett és arról is beszámolt, hogy egy-egy alkalommal segítségükre volt egy 19 éves és egy 28 éves férfi, akiket szintén felelősségre vontak az egyenruhások. A megyeszékhely rendőrei a nyomozást a napokban befejezték és vádemelést javasolnak.