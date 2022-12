– Milyen szakmai életutat járt be, ami Bács-Kiskun rendőrfőkapitányi székébe vezetett?

– Ez a negyedik megyém, de a hatodik megyeváltásom. Bács-Kiskun megye nem ismeretlen, hiszen itt kezdtem a pályafutásomat, 1992-ben Baján és az első tiszti beosztásomat is ott kaptam. Akkor még a honvédségnél dolgoztam, majd 1995-ben kerültem át az Orosházi Határőr Igazgatósághoz. Ott különböző beosztásokban teljesítettem szolgálatot 2007-ig. Dávid vezérőrnagy úr felkérésére 2008. január 1-én jöttem vissza Bács-Kiskun megyébe és vezettem a határrendészeti szolgálatot 2015. november 15-ig. Ezt követően a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányságon voltam rendészeti főkapitány-helyettes. Ez egészen 2019 január 15-ig tartott, ezután a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságot vezettem az idei év november 30-ig.

– Hogyan kamatoztatható a más megyékben szerzett vezetői tapasztalata Bács-Kiskunban?

– Több részből áll az ars poeticám. Ennek legfontosabb eleme a szolgálat, hiszen ez a rendőrség legfontosabb küldetése, ami azonos az enyémmel. Azért jöttem ide, hogy az itt élő emberek biztonságát szolgáljam, amihez jelentős erőforrás áll rendelkezésemre. De a szolgálatot nem csak az itt élők, hanem az itt dolgozó kollégák szolgálataként is értelmezem. Az a dolgom, hogy a lehető legtöbbet hozzak ki ebből a főkapitányságból. Kihívás akad bőven. Ez az ország legnagyobb megyéje. Az ország leghosszabb külső határszakaszát találjuk itt a maga 113 kilométerével, mindezt az erős migrációs nyomással. Úgy kell reagálnunk ezekre a kihívásokra, hogy a lakosok emellett biztonságban érezzék magukat.

– Hogyan látja a főkapitányságot, amit átvett?

– Nehéz és szép örökséget kaptam. Egy jól működő főkapitányságot vettem át, az ország egyik legtapasztaltabb, legfelkészültebb vezetőjétől. Az örökséget továbbvinni nagy felelősség és igyekszem úgy tenni ezt, hogy a magam egyénisége is teret kapjon. Megkönnyíti a dolgomat, hogy ismerem az itteni kollégákat, hiszen korábban együtt dolgoztam velük. És attól is könnyű dolgom van, hogy munkatársaim nagyon elhivatottak, és nyitottak az elképzeléseim megvalósítására. A szervezetépítés a megyei főkapitány egyik fontos feladata, hiszen stratégiában gondolkodunk. A külső és belső körülmények változására mindig reagálni kell, ehhez igazítani a szervezet struktúráját, az állomány képzettségét, a technika fejlesztését.

– Milyen vízióval, stratégiai céllal érkezett a megyébe?

– Óriási kihívás a megyében a közlekedésbiztonság. Országos viszonylatban is magas a súlyos sérüléssel járó és a halálos balesetek száma. Komoly problémát jelent, hogy míg országosan 100 balesetből nyolc származik ittas vezetésből, megyénkben ez 13. Vannak olyan térségek, ahol a 20 százalékot is meghaladja ez az arány. Erről közösen kell gondolkodnunk a társadalommal, mert ez közös érdek. Ezért a közlekedésbiztonság nagymértékű fejlesztése kiemelt cél. A mi lehetőségünk a szankciók mellett, hogy a megelőzés hangján szóljuk a közlekedőkhöz. Még Csongrád-Csanád megyében indítottunk egy általános iskolásoknak szóló közlekedésbiztonsági programot, majd kiterjesztettük a középiskolákra is. Ennek lényege, hogy általános iskola első osztályától a középiskola végéig havi egy órában közlekedéskultúrát, közlekedésbiztonságot és bűnmegelőzést oktatunk a fiataloknak élménypedagógiai eszközökkel, már több mint 240 iskolában. Ezt meghonosítottuk Baranya megyében, ott meghaladja a kétszázat az együttműködő iskolák száma és most itt is szeretnénk elterjeszteni. Ennek érdekében felkeresem a megyei tankerületeket.

Stratégiai cél még a bűncselekményszámok csökkentése, ami óriási kihívás, de ebben még mindig lehet fejlődni.

Az objektív mellett a szubjektív biztonságérzet is javuljon, azt érezzék az itt élők, hogy biztonságban vannak. A modern rendőrség számára nagyon fontos a társadalmi szerepvállalása, amit szeretnénk kiszélesíteni. Olyan dolgokra is fel kell hívnunk a figyelmet, ami nem a rendőrség elsődleges feladata: ilyen a környezettudatosság, az állatvédelem és a gyermek- és ifjúságvédelem fontossága.

– Említette a közrendvédelmi feladatok erősítését. Mindez igen nagyszámú humánerőforrást igényel. A migráció kihívása mellett jut elég rendőr az utcákra?

– Igen, és a migráció elleni küzdelemben segítségünkre van a Készenléti Rendőrség, és ne feledkezzünk meg a Határvadász állományról, aminek növekedése egyben tehermentesíti a főkapitányság állományát. A polgárőrség a rendőrség legfontosabb stratégiai partnere és a megyei polgárőrök is hatalmas munkát végeznek a határ mentén, támogatva a rendőrséget. Mindezt szabadidejük terhére és ellentételezés nélkül, amiért nagy tisztelet illeti őket.